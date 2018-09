Francia entregará a una exjefa de ETA EFE. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:43

La justicia francesa entregará a España a la presunta exdirigente etarra Iratxe Sorzabal para que pueda ser juzgada por dos atentados en Irún en 1995 y en Gijón en 1996 que causaron daños materiales, pero no víctimas personales. La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París comunicó ayer a Sorzabal (Irún, 1971) esta decisión, que puede ser recurrida ante el Supremo. No obstante, la sala precisa que la entrega quedará diferida hasta que terminen las causas que tiene pendientes en Francia la etarra, en particular el juicio sobre los hechos asociados a su arresto en el País Vasco francés junto a David Pla en 2015.