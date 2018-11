La Fiscalía pide mantener los dos años de inhabilitación a Mas

«Fue un desafío a la legalidad». Con este argumento como eje central, el fiscal Jaime Moreno pidió ayer al Tribunal Supremo que mantenga los dos años de inhabilitación y 36.500 euros de multa al expresidente de la Generalitat Artur Mas que en su día le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer al Constitucional y convocar el referéndum del 9 de noviembre de 2014.

Durante la vista por los recursos presentados contra aquella sentencia por el propio Mas y la que fuera su vicepresidenta Joana Ortega (condenada a 21 meses de inhabilitación y 30.000 euros), el Ministerio Público recordó que el propio Mas dijo ante los medios de comunicación que el «responsable» de la consulta ilegal era él y su Gobierno, rebatiendo la tesis de su defensa de que no puede haber un reproche penal porque el Constitucional no le «apercibió» de las consecuencias de desoír la prohibición. «La desobediencia no hace falta que sea expresa, no hace falta que dijeran: 'vamos a desobedecer'», argumentó el fiscal.

Por su parte, el defensor de Mas, Xavier Melero, reclamó al Supremo que se abstraiga del actual clima con el futuro juicio al 'procés' y sea objetivo con el expresidente y el 9-N y le absuelva manteniendo su propia «jurisprudencia».