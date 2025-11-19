LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, y Claudia Montes, presuntamente enchufada en una empresa pública por el exministro R.C

Jésica: Fiscalía exige la devolución del sueldo público de la 'novia' enchufada que nunca trabajó

Anticorrupción, que también denuncia la colocación de Miss Asturias, reclama al exministro y a su «solicito asesor» que «indemnicen solidariamente» a Ineco y Tragastec con 43. 978 euros

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:37

No solo multas millonarias por sus delitos en la trama de las mascarillas. Anticorrupción, en esta primera pieza que llega a juicio, también exige que ... José Luis Ábalos y Koldo García, quien le ayudó a enchufar a la novia' del exministro en la empresas públicas, devuelvan íntegramente los sueldos de que cobró Jésica Rodríguez sin trabajar un solo día, según ell admitió en sede judicial.

