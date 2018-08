La Fiscalía no tiene constancia de su relación con el CNI Miércoles, 8 agosto 2018, 23:53

El teniente fiscal y portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, sostiene que no existe constancia de que el imán tuviera un vínculo con el CNI.«Respecto de la implicación o la relación del imán con el CNI, le puedo decir que en el sumario no hay ninguna referencia a esta circunstancia. No hemos encontrado ningún elemento que ayudase en la investigación en cuanto a esta cuestión», asegura Carballo en una entrevista con Efe.