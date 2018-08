La Fiscalía asegura que hay «indicios que apuntarían al alcalde de León»

león. El informe de la Fiscalía aportado a la causa en el marco de la operación Enredadera remarca el papel del Ayuntamiento de León dentro de la misma. En la documentación a la que ha tenido acceso este periódico con fecha de registro del 29 marzo de 2017 consta el detalle de las diferentes implicaciones que salpican al Consistorio leonés. Dicho informe cita textualmente no solo al alcalde de la ciudad, Antonio Silván, -no investigado en esta causa, pero sí frecuentemente citado en la misma- sino también y con gran contundencia al actual concejal del Consistorio, José María López Benito.

Para el Fiscal, de la sucesión de acontecimientos, hay argumentos para creer que los ahora investigados habían acumulado contactos de primer nivel en el Ayuntamiento hasta el punto de llegar a generar sospechas sobre el propio alcalde. De este modo, la Fiscalía sostiene que «resulta oportuno indicar que del contenido de las conversaciones telefónicas se infiere, con meridiana claridad, que los empresarios investigados contarían con otros importantes contactos (además de José María López Benito, 'Yiyo') en el Ayuntamiento». Unos «contactos» que alcanzarían «en particular a técnicos y funcionarios que no sólo les pondrían en comunicación con las autoridades políticas sino que asimismo les granjearían información reservada».

El Fiscal indica que, de todo ello, se derivan «indicios que apuntarían al actual alcalde de León, si bien los obtenidos hasta la fecha parece pudieran resultar de menor intensidad, aunque igualmente importantes». «Resulta evidente que existen más que meras conjeturas o vagas sospechas acerca de la colaboración de 'Yiyo' con los investigados. A mayor abundamiento adviértase a modo de ejemplo que del contenido de la conversación número 213 se infiere con toda claridad que 'Yiyo' se hallaría en la actualidad, al igual que don Sadat Maraña, ofreciendo información reservada a don Ángel Luis (El Patatero)», según remarca el fiscal. Igualmente desde la Fiscalía se incide para 'mayor abundamiento' que «'Yiyo' habría adjudicado a don Ángel Luis un contrato administrativo. Todo ello sin olvidar las plurales conversaciones en que se alude a la existencia de reuniones con aquel».

Silván afirmó ayer que no dimitirá. Eso sí, el alcalde señaló que se someterá a un pleno extraordinario para facilitar las explicaciones oportunas. «No he cometido delitos, no estoy ni imputado ni investigado. En toda mi trayectoria política puedo decir alto y claro que jamás he cometido una ilegalidad», dijo.