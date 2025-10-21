LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, en la comisión de investigación del caso Koldo, en el Senado EFE

La 'fontanera' de Ferraz: «Soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de los informes policiales»

La Fiscalía certifica que Leire Díez hablaba «en nombre de altas instancias del Estado»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 21 de octubre 2025, 15:32

Comenta

La reunión fue el pasado 7 de mayo y la denuncia del fiscal Ignacio Stampa sobre los detalles de aquel encuentro figura en el centenar ... de documentos sobre los que el juzgado ha levantado este martes el secreto de las actuaciones y a los que ha tenido acceso este periódico. Stampa asegura que ese día se reunió con Leire Díez, más conocida como la 'fontanera' de Ferraz y con el empresario Javier Pérez Dolset. Ambos le pidieron datos sobre presuntas «irregularidades» de los informes policiales que se han presentado en las causas que afectan al PSOE en la actualidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras un incendio de su vivienda
  2. 2 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  3. 3 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  4. 4

    Lo tradicional no pasa de moda
  5. 5 Todos los anuncios del alcalde: de las 100 viviendas de alquiler protegido al centro comunitario y juvenil de Madre de Dios
  6. 6 El PSOE propondrá a Andreu para sustituir a Fernández Vara en la Mesa del Senado
  7. 7 Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño
  8. 8 Los agentes de Policía Nacional descartan que la muerte de Mercedes cuadrara con un suicidio
  9. 9

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  10. 10 Vuelca un camión en la LR-113, en Uruñuela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La 'fontanera' de Ferraz: «Soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de los informes policiales»

La &#039;fontanera&#039; de Ferraz: «Soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de los informes policiales»