LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire Díez Efe

El fiscal Stampa asegura ante el juez que Leire Diez se presentó como «emisaria del PSOE»

El también fiscal Grinda se ratifica en su denuncia de que la 'fontanera' intentó sobornarle

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:48

Comenta

El fiscal Ignacio Stampa aseguró hoy ante el juez del 'caso fontanera', Arturo Zamarriego, que Leire Díez durante la reunión que mantuvo con él el ... pasado 7 de mayo y en la que le pidió datos para tratar de boicotear las causas que salpican al Gobierno y al Partido Socialista e informaciones contra la UCO se presentó como «emisaria del PSOE». Stampa, al que Díez prometió rehabilitar en la Fiscalía Anticorrupción a cambio de esa información, explicó ante el juez que Díez citó a Pedro Sánchez en ese encuentro en al menos en tres ocasiones y que en esa reunión también se habló de las saunas que tenía en Madrid el suegro del presidente, Sabiniano Gómez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
  2. 2 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  3. 3 Las brujas de Zugarramurdi en Logroño 2025: el programa completo
  4. 4

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  5. 5

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  6. 6 Los cuatro riojanos (y medio) más ricos según Forbes
  7. 7 Love of Lesbian, Lagartija Nick, Siloé o Carlos Ares, primeros nombres para los conciertos grandes de Actual 2026
  8. 8 La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»
  9. 9

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  10. 10

    Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El fiscal Stampa asegura ante el juez que Leire Diez se presentó como «emisaria del PSOE»

El fiscal Stampa asegura ante el juez que Leire Diez se presentó como «emisaria del PSOE»