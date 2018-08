La fiscal general no ve «delito alguno» en quitar o poner lazos Martes, 21 agosto 2018, 00:03

La fiscal general del Estado, María José Segarra, no cree que haya «delito alguno ni en quitar ni en poner» lazos amarillos a favor del independentismo catalán ya que, a su juicio, es algo que «forma parte de la libertad de expresión», aunque no se pronunció sobre la posibilidad de que a las personas que lo hagan puedan aplicárseles la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que no es de su competencia sino del Gobierno de Cataluña. «No me toca responder sobre su aplicación. Son las autoridades gubernativas catalanas las que tomarán las decisiones, seguramente, más oportunas», señaló.