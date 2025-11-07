Feijóo llevará al Congreso la revalorización de las pensiones en plena ruptura de Junts con el Gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que presentará una proposición de ley en el Congreso para garantizar que las pensiones ... se actualicen con el IPC incluso en una situación de prórroga presupuestaria como la actual. Los populares pretenden con esta iniciativa «proteger a los ciudadanos de la inoperancia de un Gobierno acabado», según explican fuentes de Génova.

Pero además, la propuesta busca en paralelo retratar a los grupos de la Cámara baja, singularmente a Junts, después de que el partido de Carles Puigdemont confirmara que va a bloquear la legislatura con el veto a 25 leyes en el Parlamento, incluidos los futuros Presupuestos. «Los pensionistas no son culpables de que el Gobierno de Pedro Sánchez no tenga mayoría ni proyecto para gobernar», ha dicho Feijóo en Ciudad Real durante el Congreso de la Unión Europea de Mayores.

De esta forma, el PP se adelanta a un eventual real decreto del Gobierno y otorga a Junts una percha para poder avalar la subida de las pensiones sin vulnerar la ruptura con el Ejecutivo, lo que supondría para los populares lograr una victoria política frente a Sánchez en un asunto socialmente muy sensible.

«Llevamos toda la legislatura denunciando que un país no puede funcionar indefinidamente sin Presupuestos. Los ciudadanos no deben ser víctimas de la inestabilidad de un Gobierno que gasta de acuerdo a su interés pero sin el control de las Cortes», ha subrayado el líder popular.

En el nuevo curso político, Feijóo está incidiendo en los problemas del Gobierno para aprobar unos nuevos presupuestos y en su necesidad de utilizar prórrogas presupuestarias. La semana pasada, los populares adelantaron que presentarán en la Cámara baja una iniciativa para prohibir el traslado de créditos entre secciones presupuestarias, de forma que el Gobierno no pueda usar «de forma discrecional» unos fondos que el Parlamento ha destinado para una política a otras.

Ya hace dos meses, el líder del PP propuso un cambio en la Ley General Presupuestaria y en la Constitución para forzar la disolución de las Cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones cuando un ejecutivo no consiga aprobar las Cuentas del Estado dos años consecutivos.

En 2022, el Congreso aprobó una reforma para que las pensiones se actualizaran en función del IPC medio de los doce meses anteriores, de noviembre a noviembre, pero el mecanismo entra en funcionamiento solo después de que el Gobierno presente un real decreto a final de año. Este año, el Ministerio de Seguridad Social ya ha sacado a consulta pública el real decreto para garantizar la revaloración de 2026, aunque sin cifras concretas, a la espera de que concluya noviembre.

El año pasado, también en prórroga presupuestaria, el Gobierno tuvo serios problemas para aprobar este decreto de revalorización. Tras un primer rechazo en el Congreso con los votos del PP, Vox y Junts, el Ejecutivo llegó a un acuerdo de última hora con el grupo catalán para garantizar una subida que acabó siendo del 2,8%.