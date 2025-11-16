LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez y Feijóo y la candidata del PP, María Guardiola, pasean este domingo por el pueblo pacense de Lobón. EP

Feijóo contrapone las elecciones en Extremadura con la cerrazón de Sánchez a al adelanto

El líder del PP avanza que la próxima mayoría absoluta de María Guardiola significará una rotunda derrota para el «enchufismo» y la improvisación del presidente del Gobierno

A. Azpiroz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:19

Comenta

El adelanto de las elecciones generales sigue siendo uno de los principales caballos de batalla de Alberto Núñez Feijóo, por mucho que Pedro Sánchez ... haya insistido a lo largo de la última semana en que, con el apoyo de Junts o sin él, su intención de agotar la legislatura permanece intacta . En un acto que compartió con la candidata María Guardiola, el líder del PP contrapuso la convocatoria a las urnas por el que optó la presidenta autonómica tras ver rechazados sus Presupuestos con la cerrazón del líder socialista de «tratar de retrasar como sea lo inevitable» para apurar su tiempo en la Moncloa y pese a cumplirse tres ejercicios ya sin la aprobación de las cuentas públicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  4. 4 «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  5. 5 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  6. 6

    La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas
  7. 7

    El sueño cumplido de Carmelo Loza
  8. 8

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  9. 9 Restacan a una senderista herida en la ermita de San Esteban en Viguera
  10. 10 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Feijóo contrapone las elecciones en Extremadura con la cerrazón de Sánchez a al adelanto

Feijóo contrapone las elecciones en Extremadura con la cerrazón de Sánchez a al adelanto