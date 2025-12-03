Feijóo recrimina a Sánchez haber perdido «la dignidad» por «implorar» a Junts

Nada mueve a Junts, ni tampoco al PP. A pesar de que los gestos hacia el partido de Carles Puigdemont no han cesado en los ... último días, Alberto Núñez Feijóo se resiste a dar el primer paso para cortejar a los independentistas y conseguir los votos que le faltarían para desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno y convocar elecciones. El líder de la oposición se ha escudado siempre en que no va a dar el paso sin contar con los apoyos suficientes porque insuflaría oxígeno al presidente, con ventilación asistida tras perder el apoyo parlamentario de los postconvergentes. «El tiempo me ha dado la razón. Llevamos un año hablando de una moción de censura y, visto lo visto, es evidente que hemos acertado no habiéndola presentado», corroboró este jueves a su salida de un acto en Toledo.

El PP se reserva esa carta en caso de que el PSOE sea imputado como persona jurídica por financiación ilegal, un movimiento que pondría a prueba la coherencia de los aliados de Sánchez. Desde Sumar hasta el PNV, pasando por ERC y Junts han marcado como línea roja para retirar su apoyo al Gobierno y exigir elecciones que se demuestre la existencia de una caja B en Ferraz. «Esa línea roja la marcaron ellos en público», recuerdan en la dirección nacional, reacios a levantar el teléfono para someterse al «chantaje» de los soberanistas.

Feijóo no está dispuesto a cruzar esa frontera a diferencia de su rival al que acusa de «perder la dignidad» tras «implorar» a Junts trasladándole que «se va a portar bien» y va a «cumplir» lo prometido. Sánchez anunció el martes un paquete de medidas para contentar a sus antiguos socios, algunas de las cuales se impulsaron minutos después en el Consejo de Ministros. «Ha perdido el control de la política española, ha perdido la credibilidad del conjunto de los ciudadanos de nuestro país y ahora está perdiendo la dignidad como presidente del Gobierno», criticó el jefe de la oposición, que volvió a reclamar la convocatoria de elecciones.