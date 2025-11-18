LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo a la salida de su acto en Madrid.

Alberto Núñez Feijóo a la salida de su acto en Madrid. Efe

Feijóo anuncia el relevo de Mazón al frente del PP valenciano tras la investidura de Pérez Llorca

El presidente en funciones de la Generalitat puso sus cargos orgánicos a disposición del partido el mismo día que le transmitió su intención de dimitir

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:04

Comenta

Alberto Núñez Feijóo ha confirmado este martes que el relevo de Carlos Mazón al frente del PP valenciano se producirá «en las próximas semanas», ... después de la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat. Cuando el 30 de octubre el político alicantino le anunció que quería dimitir, puso también a disposición del partido sus responsabilidades orgánicas. «Me notificó que creía que debía dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo», ha revelado el líder nacional del PP a su salida de un acto en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  2. 2 Calahorra endurece el empadronamiento tras detectar más de 1.700 altas de extranjeros en seis meses
  3. 3 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño
  4. 4

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  6. 6

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  7. 7 El Tribunal Constitucional resuelve que Raquel Romero no podía ser expulsada del grupo mixto tras dejar Podemos
  8. 8

    La UR apoya elevar la duración del máster de Profesorado y del grado de Magisterio
  9. 9 El primer zarpazo del invierno: máximas de 6 grados el viernes y riesgo de nevadas
  10. 10

    El Ministerio elude explicar por qué ha decidido descartar la alternativa por Pancorbo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Feijóo anuncia el relevo de Mazón al frente del PP valenciano tras la investidura de Pérez Llorca