Feijóo anuncia el relevo de Mazón al frente del PP valenciano tras la investidura de Pérez Llorca

Alberto Núñez Feijóo ha confirmado este martes que el relevo de Carlos Mazón al frente del PP valenciano se producirá «en las próximas semanas», ... después de la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat. Cuando el 30 de octubre el político alicantino le anunció que quería dimitir, puso también a disposición del partido sus responsabilidades orgánicas. «Me notificó que creía que debía dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo», ha revelado el líder nacional del PP a su salida de un acto en Madrid.

Génova decidió entonces aparcar este asunto a la espera de ver cómo se resolvía primero su relevo al frente de la Generalitat, cuyo acuerdo con Vox está al caer, desechando la opción de nombrar una gestora. «En las próximas semanas espero, una vez finalice la investidura, que hagamos el relevo adecuado en el partido, a instancia del señor Mazón y de forma muy correcta y muy coherente con su decisión de dimitir como presidente de la Generalitat y de dimitir como presidente del PP valenciano», ha zanjado Feijóo.

La Junta de Portavoces de Les Corts se reunirá este jueves a las 11 horas para fijar la fecha del Pleno de investidura de Pérez Llorca, que se celebrará entre los tres y los siete días hábiles siguientes a la finalización del plazo para registrar candidaturas, que termina este miércoles, es decir, entre el 24 y el 28 de noviembre. Entre una cosa y otra, la comparecencia del dirigente popular como testigo, este viernes, ante la jueza que instruye las negligencias en la gestión de la dana.

Feijóo no ha querido confirmar si Mazón acudirá en breve al Senado y ha calificado la sesión de ayer en el Congreso sobre de «circo» por la actuación de algunos diputados de la izquierda y ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la dana. Cree que «es el momento de conocer por qué el Gobierno se negó a hacer las infraestructuras que pudiesen haber evitado la catástrofe» que registró 229 fallecidos, «por qué no dio información a la Generalitat» y «por qué ha dejado solo al Gobierno valenciano» a diferencia de Mazón, que ha asumido sus «responsabilidades al máximo nivel».