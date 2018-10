Un ciclista francés falleció ayer por la mañana en Arizkun, Navarra, por causas que no se han determinado de momento. Pasadas las 11:00 horas se ha recibió el aviso de que el hombre, de 55 años, no se encontraba bien, por lo que se desplazaron asistencias sanitarias y una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral de Elizondo, que no pudieron hacer nada ya que el ciclista falleció en el lugar.

El hombre iba con media docena de personas y en un momento se quedó rezagado del grupo.