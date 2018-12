PP y Cs exigen a Sánchez que se deje de cartas y active el 155

La subida de la tensión en Cataluña ha proporcionado munición a PP y Ciudadanos para reprochar a Pedro Sánchez su «pasividad» ante el Ejecutivo de Quim Torra. Conservadores y liberales exigieron ayer al presidente del Gobierno que envíe cuanto antes a la Generalitat el requerimiento previo a la aplicación del artículo 155 para suspender su autonomía o una parte de sus competencias.

Los dos partidos de centroderecha cuestionaron que la única respuesta del Ejecutivo socialista al desafío planteado en Cataluña sea enviar cartas. «¿Va a temer mucho Torra que le envíen una carta?», ironizó Albert Rivera.

El líder de Ciudadanos elevó el tono contra Sánchez al que responsabilizó de lo que pueda ocurrir en Cataluña por no actuar y anunció que la próxima semana su formación buscará que sea el Congreso el que inste al Gobierno a poner en marcha este precepto constitucional. Una proposición no de ley, que en principio sólo contará con el apoyo del PP, con la que los naranjas obligarán al PSOE a retratarse pero que no tendría efectos prácticos dado que es el Senado el que tiene la competencia para aprobar la aplicación del 155, y siempre a instancias del Ejecutivo.

La portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, acusó igualmente a Sánchez de ser «responsable» de los disturbios y la confrontación en Cataluña por romper puentes con los constitucionalistas y alinearse con el soberanismo «para mantenerse un día más en Moncloa». «Que se deje de cartas y que envíe el requerimiento previo a Torra, agitador número uno de la kale borroka», reclamó la diputada popular.