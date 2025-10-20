LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

David Sánchez Efe

El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

Carrero, que se refería al familiar del presidente como «hermanito», asegura que su única «culpa»es ser «amigo» del músico y que todas las acusaciones se basan en «conjeturas»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:57

Comenta

Luís María Carrero, el exasesor de Presidencia de Moncloa que se sentará en el banquillo acusado por haber sido supuestamente enchufado por el hermano de ... Pedro Sánchez, niega haber recibido cualquier trato de favor por parte del familiar del presidente del Gobierno para acceder conseguir su cargo de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz.

