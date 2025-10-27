LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Inmigrantes en el paso de Calais, en Francia, uno de los puntos sensibles del continente. Reuters

Europa, más hostil a la inmigración

Radiografía de las políticas en los principales estados, bajo el auge de la extrema derecha

E. Bonet/ D. Menor/ O. Hernández/ L. Salazar-Saborío

París/ Roma / Bruselas / Londres

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:02

El debate sobre cómo encauzar las políticas migratorias constituye desde hace años un punto ineludible en la agenda europea, con sus aristas más afiladas en ... los últimos tiempos ante la efervescencia de la ultraderecha que azuza la restricción de la acogida a extranjeros extracomunitarios y el derecho de asilo. Significativas capitales europeas han presionado a Bruselas para que este desafío esté entre sus prioridades. En España, el PP acaba de presentar un programa, con el que busca situarse entre «el buenismo» del PSOE y «el extremismo» de Vox, que apuesta por una inmigración regulada y cualificada a través de un visado por puntos.

