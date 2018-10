La eurodiputada Carolina Punset abandona Ciudadanos por su deriva «ultraliberal»

madrid. La eurodiputada Carolina Punset abandona Ciudadanos. La excandidata de la formación liberal en la Comunidad Valenciana, que conservará su escaño en el Parlamento de Estrasburgo, se marcha tras meses de encontronazos con la dirección nacional del partido en general y con Albert Rivera. Su adiós lo anunció en una carta en la que vierte durísimas críticas contra la cúpula del partido.

Uno de los motivos que arguye es el giro a la derecha de la formación, a la que ahora ve como «la marca blanca del PP». «Sigo sin comprender como se puede uno acostar socialdemócrata y levantarse ultraliberal», recrimina. Censura, además, que se haya decidido pelear únicamente por el voto de derecha, «o mejor dicho muy de derechas», y se hayan dejado de lado políticas sociales, educativas o económicas que «beneficien al conjunto de la población y no solo a unos pocos». Y agrega que la dirección nacional no ha tenido ningún interés por atraer a personas moderadas.

La posición de Ciudadanos también ha pesado en la decisión de Punset, quien asume posiciones más moderadas que Rivera respecto a la relación con los nacionalismo. «Hemos pasado de mantener posturas tibias contra el nacionalismo para intentar ganar el voto del catalanismo moderado a ser los mas españolistas de todos», dice. Pese a declararse antinacionalista, la eurodiputada defiende que la situación de enfrentamiento civil ha llegado a tal punto que es necesario estar abiertos a escuchar a los adversarios políticos.

Espionaje «a lo KGB»

Según afirma en la carta la hija del divulgador científico Eduardo Punset, «la cárcel nunca puede ser buena noticia. Lo que no se puede concebir es que todo lo que no sea la aplicación del 155 del señor Rivera sea señalado con el dedo. Te riñen por hablar con Puigdemont, con personas de ERC o con quien no esté en el bloque del 155». También denuncia espionaje a quienes no están de acuerdo con la línea oficial «tal cual hacen agentes del KGB».

En otro apartado, Punset acusa a Ciudadanos de machismo. Lo justifica en «las posiciones cercanas a HazteOir». Se tacha de ideología de género o violencia en el ámbito familiar a lo que en realidad es «terrorismo machista». También por la apuesta de los liberales de regular la prostitución, que a juicio de la eurodiputada significa legalizarla, o por la defensa de los vientres de alquiler.