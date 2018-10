Estrasburgo rebate las tesis soberanistas en su primer fallo sobre el 'procés' El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara inadmisible el recurso de una abogada que fue vocal el 1-O F. ITURRIBARRIA PARÍS. Viernes, 5 octubre 2018, 00:32

La primera decisión de Estrasburgo sobre el 'procés' de Cataluña rebate las tesis independentistas al avalar la respuesta proporcionada por el Tribunal Constitucional al incumplimiento de sus resoluciones por parte de los participantes en el referéndum secesionista del 1 de octubre del año pasado. En un fallo publicado ayer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara inadmisible el recurso presentado por una vocal de la mesa electoral de Tarragona para el 1-O ya que considera manifiestamente infundadas las cuatro quejas formuladas por la demandante.

La demanda de Montserrat Aumatell i Arnau contra España fue interpuesta el 29 de noviembre y ha sido rechazada con inusitada rapidez por un comité presidido por la magistrada suiza Helen Keller y completado por los jueces andorrano Pere Pastor Vilanova y la española María Elósegui. La desestimación de todas las alegaciones esgrimidas se ha producido por unanimidad del tribunal en una decisión inapelable. La recurrente es una abogada nacida en 1975 y residente en la localidad tarraconense de Valls que fue designada por la Generalitat como vocal en la sindicatura electoral de la demarcación de Tarragona.

Aspiraba a ser indemnizada y que se declararan vulnerados sus derechos fundamentales por cuatro motivos: que no tuvo un juicio equitativo porque no se le notificó personalmente que se le impondría una multa diaria, que fue penalizada por un hecho no constitutivo de delito, que no estuvo en condiciones de defenderse ante la imposibilidad de recurrir la sanción y que resultó discriminada por ser objeto de una persecución política.