Esquerra cuestiona la autoridad de Torra y ahonda en la división en el Govern Torra conversa con Puigdemont durante su visita a Bruselas el pasado septiembre. :: F. Walschaerts / reuters Los republicanos replican a la amenaza que lanzó el president con una crisis de gobierno si PDeCAT y ERC no siguen su criterio en los Presupuestos CRISTIAN REINO Viernes, 11 enero 2019, 00:58

barcelona. La autoridad del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quedó ayer muy debilitada y cuestionada públicamente por sus propios socios. Un día después de que lanzara una dura amenaza al PDeCAT y a Esquerra, a los que advirtió con una «crisis de gobierno» si apoyan las Cuentas de Sánchez en contra de su criterio, Esquerra le replicó que las decisiones sobre los Presupuestos las toma el partido de manera autónoma y que el Gobierno catalán no es «monocolor».

Torra quiso marcar la posición de los independentistas el miércoles, lo que algunos sectores soberanistas interpretan como un aviso contra quienes en el PDeCAT y ERC están a favor de aprobar las Cuentas, asegurando que a día de hoy y mientras Sánchez no mueva ficha en materia de autodeterminación, el voto de los grupos secesionistas es 'no' a las Cuentas y 'no' a su tramitación.

Pero tanto Esquerra como una buena parte del PDeCAT no admiten injerencias en el grupo parlamentario de Madrid del presidente catalán y son favorables al menos a la tramitación de los Presupuestos del PSOE, para dar un balón de oxígeno al Gobierno y ganar unos meses hasta las elecciones de mayo, aunque públicamente siguen pidiendo gestos al presidente del Gobierno, quien el sábado viaja a Barcelona a publicitar el proyecto de Presupuestos, que hoy llevará al Consejo de Ministros.

Nuevo órdago

Veinticuatro horas después de que Torra tratara de fijar (sin éxito) la posición de todo el secesionismo, los sectores posibilistas del PDeCAT se desmarcaron del 'no' a la tramitación de Torra y Puigdemont y dejaron abierta esta posibilidad. Es el caso del diputado David Font, que afirmó que dar el 'no' a las Cuentas, «en primera vuelta, en una enmienda a la totalidad al lado de PP y Ciudadanos», es «una opción válida, pero no acertada», una opinión que compartió la senadora Marta Pascal. El presidente del partido, David Bonvehí, como expresaron desde ERC, precisó que el debate está abierto y que esperarán hasta febrero para decidir sobre las enmiendas a la totalidad.

Torra, que hoy viaja a Waterloo para reunirse con Puigdemont para abordar el debate de los Presupuestos y también la posible salida de Elsa Artadi del gobierno para ser candidata en las municipales de Barcelona, ya intentó dar un golpe de autoridad cuando en el mes de octubre Torra lanzó un ultimátum a Sánchez. Se quedó solo, ya que JxCat y ERC le desautorizaron en solo unas horas. Igual que en esta ocasión, aunque el órdago ahora es aún mayor, pues no descarta que esa crisis de gobierno pudiera suponer su dimisión, lo que provocaría todo un terremoto en el independentismo a las puertas del inicio del juicio del 1-O. Fuentes secesionistas apuntan que Torra está cada vez más solo y desbordado.