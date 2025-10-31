LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
, Claudia Sheinbaum observa las declaraciones de José Manuel Albares. EFE

España reconoce por primera vez «injusticias» hacia «los pueblos originarios» durante la conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradece el gesto de Albares: «El perdón engrandece a los pueblos»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:32

Comenta

España ha reconocido oficialmente y por primera vez que hubo «injusticia» durante la conquista española de América hacia los «pueblos originarios». La declaración ha salido ... de la boca del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un riojano, el hombre más guapo de España
  2. 2 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  3. 3 La huelga de los técnicos superiores sanitarios aplaza cientos de pruebas y análisis en La Rioja
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  6. 6

    Telón final para Diana Moda
  7. 7 Encapuchados causan incidentes en Pamplona en una protesta contra un acto de Vito Quiles que no se celebró
  8. 8 El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa
  9. 9 Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria
  10. 10

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja España reconoce por primera vez «injusticias» hacia «los pueblos originarios» durante la conquista

España reconoce por primera vez «injusticias» hacia «los pueblos originarios» durante la conquista