España reconoce por primera vez «injusticias» hacia «los pueblos originarios» durante la conquista

España ha reconocido oficialmente y por primera vez que hubo «injusticia» durante la conquista española de América hacia los «pueblos originarios». La declaración ha salido ... de la boca del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.

El máximo responsable de la diplomacia española ha señalado que la relación entre México y Epsaña «tiene claroscuros». «Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla», ha apuntado Albares.

El gesto ha recibido el agradecimiento por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que lo ha celebrado como «importante» y un «primer paso» por parte de España.«Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante. Es, desde mi punto de vista, un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho», afirmó la dirigente latinoamericana durante su habitual comparecencia matutina.

La cuestión del perdón por la conquista española había provocado roces entre ambos países. Especialmente después de que el rey Felipe VI no fuese invitado a la toma de posesión de Sheinbaum en octubre de 2024, que la mandataria mexicana justificó por la falta de respuesta de Madrid a la solicitud de perdón, y ante lo que el Gobierno español decidió no enviar a ningún representante en un hecho sin precedentes.