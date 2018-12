¿Qué es la vía eslovena del president? Los independentistas han recurrido a distintos modelos de ejercer la autodeterminación, desde Kosovo a Escocia C. REINO BARCELONA. Martes, 11 diciembre 2018, 00:21

No es la primera vez que el independentismo propone la vía eslovena para alcanzar la independencia. Otros modelos que también han estado sobre la mesa son los de Kosovo, Quebec o Escocia. Quim Torra abrazó la vía eslovena el viernes en una visita a la propia Eslovenia y la reiteró el sábado en Bruselas al calor de la presentación del Consejo Nacional de la República.

¿En qué consistió la vía eslovena? En pleno proceso de desintegración de la federación yugoslava, tras la caída del Muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética, Eslovenia, el 26 de diciembre de 1990, celebró un referéndum unilateral de independencia. Con una participación del 93% del censo, el 95% de los eslovenos votó sí a la independencia. El presidente serbio, Slobodan Milosevic, no movió ficha y a los seis meses la Asamblea de Eslovenia declaró la independencia con el apoyo del 94% de los diputados. Al día siguiente, el nacionalista Milosevic envió los tanques. Empezó la llamada Guerra de los Diez Días, que se saldó con 63 muertos. Medio año después, Alemania, Suecia e Islandia reconocieron el nacimiento de un nuevo Estado.

Las incógnitas de Torra. El presidente de la Generaliat, de momento, solo ha hablado del modelo esloveno como ejemplo para llegar a la independencia. Pero no ha detallado qué quiere decir. No ha aclarado si su objetivo es volver a celebrar un referéndum y proclamar la república de nuevo. Y es que esa es la vía por la que optó Carles Puigdemont la legislatura pasada con un rotundo fracaso.

Diferencias entre Cataluña y Eslovenia. De entrada, históricas. La Yugoslavia de Milosevic era una dictadura, nada que ver con la España democrática. España está en la UE y en la OTAN. El apoyo a la independencia en Cataluña está muy lejos del que tenía Eslovenia. El secesionismo catalán apuesta por la vía eslovena, pero obvia las decenas de muertes que se produjeron y señala que la vía catalana solo puede ser pacífica.

¿Cómo justifica el independentismo la vía eslovena? En el independentismo admiten que la vía eslovena provocó dolor y muertos. Pero aseguran que no las provocó Eslovenia, sino la respuesta de Belgrado. La vía eslovena era pacífica y si al final no lo fue, no es por culpa de los eslovenos. Desde el independentismo se defienden de los ataques recibidos por Torra dando la vuelta a los argumentos de los críticos, desde Vox a Podemos, y se preguntan hasta dónde estaría dispuesto a llegar Madrid para evitar la independencia de Cataluña.