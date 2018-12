El Ejecutivo rechaza la creación de un ejército kosovar Sábado, 15 diciembre 2018, 00:27

España se opone a la creación de un ejército nacional de Kosovo, el territorio escindido de Serbia en 2008 y que la mayor parte de los países occidentales reconocen, no así la propia España, Grecia o Chipre. La decisión del parlamento de Pristina no ha gustado en la Unión Europea, ya que se considera que este paso puede reanudar la tensión con Belgrado. Los Gobiernos españoles, tanto del PSOE como el PP, mantienen la decisión de no reconocer a Kosovo para no dar pie a que otros territorios europeos, entre ellos Cataluña, usen este caso como precedente.