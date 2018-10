Duque demostrará con un informe que no obtuvo ahorro fiscal con la creación de su sociedad R. C. Viernes, 5 octubre 2018, 00:32

MADRID. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, afirmó ayer que no ha obtenido «un ahorro fiscal neto» por tener inscritas sus dos viviendas en la sociedad patrimonial que constituyó junto a su esposa y que le situó hace una semana en el ojo del huracán por haber evadido supuestamente impuestos.

Según reveló 'OK Diario', el matrimonio formado por el astronauta y la embajadora de Malta, María Consuelo Femenía, se desgravó más de 150.000 euros en los últimos seis años gracias a la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles, S. L. con la que gestionan sus dos casas, una en Madrid y otra en Jávea, para pagar menos impuestos. Duque insistió durante un desayuno informativo en Madrid en que muy pronto dará más detalles ya que «todo está ahora en manos de asesores especializados y en breve tendrán el informe completo».

El titular de Ciencia y Universidades afirmó, como ya hiciera el mismo día que el diario digital informó del caso, que «no tuvo ningún ahorro fiscal neto, sino todo lo contrario», y reiteró que hoy por hoy no volvería a crearla. Pese a la polémica, Duque aseguró que, en caso de que se convoquen elecciones y si el presidente del Gobierno las ganara, repetiría en el cargo porque «estoy dispuesto a esforzarme y liderar esto todo el tiempo que quiera Sánchez».

Subsanar errores

Esta misma semana, el ministro se negó a hacer declaraciones sobre su sociedad, al ser preguntado a la entrada del CSIC, donde tenía su primer acto público desde que surgió la polémica. Justo al día siguiente de que apareciese la noticia, el astronauta viajó a Bruselas para participar en el Consejo de Competitividad, que reúne a los ministros de ciencia de la Unión Europea, como tenía establecido.

Fue allí donde añadió que no tenía «intencionalidad» de evadir impuestos a través de la sociedad que creó para comprar inmuebles y donde garantizó que «subsanará» cualquier error que puedan encontrar los «nuevos» asesores que ha contratado para que estudien el caso. Duque se excusó cuando se le cuestionaron por detalles o «cuestiones técnicas» porque «no puedo hablar de las cosas que no entiendo. En ingeniería yo todo esto no lo estudiado», aseveró.