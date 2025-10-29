En directo: Los familiares de las víctimas ya están en la Ciudad de las Artes de Valencia para el funeral de Estado
Los reyes Felipe VI y Letizia presiden un homenaje solemne al que acuden unas 800 personas
Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:39
17:11
Varios ministros ya están dentro del recinto al entrar por los accesos laterales
Los ministros José Manuel Albares, Pilar Alegría y Fernando Grande-Marlaska, han llegado ya al funeral por las víctimas de la dana. También ha entrado el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero y el president de la Generalitat catalana, Salvador Illa.
17:02
Acaba de entrar en el recinto la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. También La vicepresidenta primera María Jesús Montero. Antes ha accedido el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent.
16:56
María del Mar es doble afectada. O triple. Ella y sus dos hermanos son de Benetússer: “De la parte donde llegó el agua hasta los tres metros”. Pero también son amigos de Hui, la niña de origen chino fallecida. Pero es que además el padre de los tres hermanos es una de las víctimas de la residencia de Paiporta. La cara de tristeza y desolación suena a ser perenne desde hace un año. “Venimos por respeto a mi padre. Porque por ellos…«, lamenta.»
16:48
Comienzan a llegar los primeros representantes públicos
Alcaldes de la comarca de l'Horta Sud, una de las zonas más afectadas por la dana, llegan a la Ciudad de las Artes
16:41
Milagros entre el barro: el día que tres bebés vencieron a la dana
La esperanza llegó a las casas de Gestalgar, Silla y Picanya con el nacimiento de tres bebés durante los días oscuros de la catástrofe. Por Rosana Ferrando Lee la noticia completa
16:36
Los Reyes llegarán a las 17:45 horas
El funeral será conducido por la periodista Lara Siscar, y tiene una duración prevista de una hora. A partir de las 16:30 llegarán los alcaldes, los presidentes autonómicos y los representantes del Gobierno, y finalmente, a las 17:45, entrarán los Reyes, que serán recibidos por Pedro Sánchez y saludarán al resto de las autoridades. Se leerán los nombres de todos los fallecidos y los familiares de tres víctimas hablarán en representación de los afectados.
16:30
Un grupo de familiares de víctimas, en las inmediaciones de la Ciudad de las Artes con camisetas negras reivindicativas: «Eren morts evitables», se puede leer.
16:24
Los Reyes y Sánchez saludarán a los familiares de las víctimas
Moncloa ha rectificado el programa sobre el que se trabajaba en el funeral de Estado y finalmente, los Reyes sí saludarán, junto a Pedro Sánchez a los familiares de las víctimas en una sala adyacente unos minutos antes de las 18:00 horas
16:18
Las familias de las víctimas estaban convocadas a las 16 horas junto al puente de l’Assut de l’Or. Cuatro minutos antes, ya han sido requeridas para acceder. Han aparecido familiares de Javier Sánchez y su hijo Javi, padre e hijo fallecidos en un desplome en Sot de Chera. También un vecino que perdió a su padre en Benetússer. “Venimos por respeto a mi familia, si viene (en referencia a los representantes políticos) a darme la mano, me giraré”, afirman.
16:15
Historias de vida y muerte tras la dana
Testimonios de un desastre que arrasó hogares, quebró vidas y dejó una profunda huella donde el agua lo arrastró todo a su paso el 29 de octubre de 2024. Por J. A. Marrahí, A. Martínez, M. Labastida, B. de Zúñiga, R. Gómez Lee la noticia completa
16:11
Los familiares de víctimas de la dana empiezan a llegar a la Ciudad de las Artes
Los familiares de víctimas de la dana ya han empezado a llegar a la Ciudad de las Artes de Valencia, donde se celebrará el funeral a partir de las 18:00 horas.
16:02
Abascal y Ayuso no acudirán al funeral
Al acto acudirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el cada vez más cuestionado Carlos Mazón. Aunque otros líderes como Santiago Abascal y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso no participarán en el acto.
15:54
Una protesta pide la dimisión de Mazón
Una marcha ha recorrido el centro de Valencia siguiendo el trayecto de la «ignominia» desde la Plaza de la Virgen hasta el restaurante El Ventorro para exigir la dimisión del jefe del Consell, Carlos Mazón. «Vergüenza», han gritado a las puertas del establecimiento donde el 'president' comió el día de la dana con la periodista Maribel Vilaplana.
15:49
800 personas acudirán al funeral
Los reyes Felipe VI y Letizia presidirán un homenaje solemne al que acudirán unas 800 personas, pero que en el ámbito político llegará cargado de tensión por la presencia del cada vez más cuestionado presidente de la Generalitat, Carlos Mazón
15:44
Valencia acoge un funeral de Estado en el primer aniversario de la dana
El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, acogerá este miércoles el funeral de Estado por las víctimas de la dana en el primer aniversario de la peor tragedia natural de España en el siglo XXI
