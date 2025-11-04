En directo | González Amador declara en el juicio al fiscal general

16:56

Concluye la declaración como testigo de Miguel Ángel Rodríguez, que ha testificado durante más de un ahora. El jefe de Gabinete de Díaz Ayuso ha defendido su papel en la filtración del correo de la defensa de González Amador: proteger la reputación de su jefa y la de su novio «anónimo», víctimas de una campaña del «aparato del Estado con motivaciones políticas».