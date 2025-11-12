En directo | García Ortiz afirma que movilizó a la Fiscalía para desbaratar el «intento de intoxicación» del jefe de gabinete de Ayuso

16:42

El interrogatorio de García Ortiz está siendo muy particular, porque es una exposición. El fiscal general del Estado está dirigiendo su propia comparecencia. En realidad, no hay preguntas de su defensa, que lleva el abogado del Estado Iñaki Ocio. Es un monólogo en el que su abogado solo asiente. Su letrado solo interviene para darle pie a exposiciones larguísimas. García Ortiz afirma que movilizó a la Fiscalía para anular el “intento de intoxicación” del jefe de gabinete de Ayuso. “Lanzaron la idea de que hay un señuelo de la Fiscalía para que pique González Amador ante una actuación torticera de la Fiscalía”.