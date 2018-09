La dificultad de combatir imágenes con argumentos Domingo, 30 septiembre 2018, 00:47

En el año en que las redes sociales catapultaron al movimiento del #MeToo, la batalla de la opinión pública se jugó en los teléfonos inteligentes y cuajó en los medios tradicionales. Desde el 'Wall Street Journal' al 'New York Times', las fotos de independentistas catalanes con la boca tapada por un esparadrapo y mujeres canosas con la cabeza ensangrentada zanjaron un debate que ya no se pudo ganar con argumentos, como admitió Josep Borrell en su reciente visita a EE UU. «La crisis le ha hecho un gran daño a España», sermoneó el 'New York Times' el año pasado, y ni entonces Mariano Rajoy ni hoy Pedro Sánchez están dispuestos a disculparse, como recomendó el rotativo.