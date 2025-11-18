LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ayuntamiento de Villar del Humo. R. C.

Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa

El alcalde del pequeño pueblo de Villar del Humo tenía una plantación con 215 plantas

J. M. L.

Cuenca

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:28

La Guardia Civil ha detenido al alcalde de Villar del Humo (Cuenca), César Saiz Martínez, por un presunto delito contra la salud pública al haber hallado en su vivienda una plantación de marihuana. Su detención se ha producido dentro de una operación antidroga que sigue abierta.

En el registro efectuado en su domicilio particular, los agentes han encontrado 215 plantas de marihuana y cogollos preparados para su venta. César Saiz Martínez gobierna por mayoría absoluta en este pequeño pueblo de la Serranía Baja de Cuenca desde las elecciones municipales de 2023 en las que encabezó la lista del PP aunque no milita en este partido que ahora pedirá que entregue su acta de concejal sin esperar a que el procedimiento judicial finalice.

El alcalde ahora detenido consiguió vencer por mayoría absoluta arrebatando el bastón de mando al PSOE pues obtuvo 75 votos frente a 60 del PSOE, lo que se tradujo en una corporación municipal compuesta por cuatro concejales populares y uno socialista.

Su detención ha causado gran sorpresa en este municipio de 176 habitantes famoso por sus pinturas rupestres y porque sus calles están encajonadas entre meandros.

