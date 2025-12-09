LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El exfiscal general consulta su móvil Europa Press

«La destrucción de los mensajes no obedecía a una exigencia legal»

La sala dice «no poder entender» que García Ortiz «no preservara» los correos que hubieran probado su «inocencia»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:02

El Supremo no se cree, ni mucho menos, la versión de Álvaro García Ortiz de que borró por completo todos sus dispositivos –precisamente solo horas ... después de conocer que se le abría causa por la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso- siguiendo un supuesto protocolo que le obligaba a cancelar periódicamente sus datos por motivos de confidencialidad. La sala certifica que no existía esa «exigencia legal» de borrado masivo de información y que, en cualquier caso, «no se entiende» como el fiscal general del Estado no hiciera por «preservar» al menos los supuestos datos que hubieran probado su «inocencia». Para la sala es igualmente incompatible ese supuesto rigor a la hora de borrar datos por imperativo legal con el descontrol en el acceso a los buzones de la Fiscalía que -según el propio condenado- habría facilitado que decenas, sino centenares de personas, pudieran haber tenido acceso al famoso mail del abogado Carlos Neira, defensor de la pareja de la presidenta.

