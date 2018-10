Delgado responde a ERC que «no se va a dar instrucciones» a la Fiscalía con el 'procés' La ministra de Justicia, Dolores Delgado, protagoniza el Desayuno Informativo de Europa Press. / EFE La ministra de Justicia tira por tierra la estrategia de los partidos independentistas para apoyar los presupuestos MATEO BALÍN Madrid Lunes, 15 octubre 2018, 12:30

La complicada tramitación de los presupuestos y el inminente escrito provisional de acusación de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el causa del 'procés ha abierto un nuevo frente al Gobierno. La necesidad de contar con los votos de los partidos independentistas para sacar adelante el acuerdo entre PSOE y Podemos ha vuelto a traer al debate político la situación de los presos preventivos. Desde ERC y PDeCAT esperan un movimiento procesal del Ejecutivo para apoyar las cuentas, y lo más inmediato será la presentación del citado escrito de calificación, de ahí la presión de los partidos soberanistas para que el Ministerio Público retire la petición de penas de prisión.

Sin embargo, esta postura de máximos no tiene ningún viso de prosperar, ya que sería reconocer de facto que el Gobierno controla los designios de la Fiscalía, algo que atenta gravemente contra la independencia y la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial.

En síntesis, este ha sido el mensaje que ha transmitido hoy la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a los dirigentes de Esquerra Republicana, a quienes ha recordado que sabrán lo que hacen ante unos presupuestos «sociales y de progreso» pero que, en ningún caso, va a dar instrucciones a la Fiscalía en la causa del «procés».

«No se va a dar instrucciones a nadie y hay que dejar trabajar a los fiscales con sosiego», ha garantizado Delgado en un desayuno informativo organizado por Europa Press ante la decisión de ERC de condicionar su apoyo al proyecto de presupuestos a que el Gobierno pida a la Fiscalía que retire las acusaciones a los dirigentes independentistas presos.

Tras insistir en el «absoluto» respeto del Ejecutivo a la independencia fiscal y a la autonomía del Poder Judicial, ha pedido esperar a que se presenten los escritos provisionales de acusación y ha considerado que «ni procesados ni ciudadanos merecen estas especulaciones en este momento».

Filtraciones que «no proceden» del Ministerio Público

En la misma línea, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha pedido este lunes que se «deje trabajar con tranquilidad y no se entre en conjeturas» sobre las penas que el Ministerio Público pedirá o dejará de pedir para los políticos soberanistas encausados en el 'procés'.

«Estamos ante una causa muy compleja y querría que hasta el momento que no se nos de el traslado para formular el escrito de conclusiones provisionales, se nos deje trabajar con tranquilidad y no se entre en conjeturas que en todo caso no proceden de la Fiscalía», ha señalado antes del inicio del citado desayuno informativo.

Segarra se pronunciaba así tras las informaciones divulgadas este fin de semana que en fuentes judiciales apuntan a que la posición de Fiscalía será mantener la acusación por delito de rebelión, solicitando las penas más altas para los mayores responsables políticos, como el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.