Defensa llama a declarar a cinco reservistas Los militares han suscrito un manifiesto en el que se exalta la figura del dictador R. C. Jueves, 23 agosto 2018, 00:04

madrid. El instructor designado por el Ministerio de Defensa, el teniente general Miguel Ángel Villarroya, ha iniciado la tramitación de la información reservada respecto a los cinco militares en situación de reserva que, junto a otro centenar de personas, firmaron un escrito a favor de la figura de Francisco Franco.

Un comunicado de Defensa precisa que el instructor les llamará a declarar para ver si se ratifican o no en el contenido del escrito, tras lo cual se elevará a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la propuesta de resolución oportuna. A la vista de posibles nuevas incorporaciones al citado escrito, desde el Ministerio también se quiere concretar la presencia o no de más personas con alguna vinculación profesional con Defensa. Para ello se está realizando un análisis pormenorizado y actualizado de la lista de firmantes. Uno de los reservistas citados por Defensa es el general Manuel Fernández-Monzón. El militar negó ayer que hubiese asesinatos durante la dictadura. «Fueron todos condenados por tribunales de entonces, absolutamente legales, que eran consejos de guerra», afirmó en declaraciones a Telecinco. «Pura y simplemente -añadió el general- lo de los 140.000 asesinados y represaliados después de terminar la Guerra Civil es mentira. No existen esos 140.000 asesinados ni desaparecidos».

Otra veintena de militares retirados, entre los que se encuentra el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Julio Rodríguez, ha firmado otro manifiesto en sentido contrario. Este segundo escrito, de un grupo de «militares demócratas», carga contra Franco y rechaza cualquier tipo de «respeto y desagravio» hacia su figura, al considerar que encabezó un golpe de estado «sangriento y genocida contra la legal y legítima II República» y fue responsable de mantener durante casi 40 años una dictadura «opresiva e inclemente».