«No he decidido quién será mi secretario/a general»

Hay quien dice que Rajoy se mueve entre bambalinas para apoyar a Sáenz de Santamaría.

-Rajoy ha mantenido una neutralidad escrupulosa en el proceso. Esa neutralidad es fundamental para que cumplamos las normas y nadie se arrogue el apoyo de un gran presidente.

¿Habla con él?

-Sí, hemos hablado y nos hemos encontrado en el funeral de Gerardo Fernández Albor. Su posición es impecable. Es un caballero y ha demostrado que quería un congreso sin tutelas. Además, las dos personas que estamos compitiendo hemos sido colaboradores suyos.

-¿Espera recibir en las próximas horas el apoyo de Alberto Núñez Feijóo?

-Alberto Núñez Feijóo es una referencia imprescindible y quiero tenerlo muy cerca. Conmigo en el PP será lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Tiene una proyección política nacional, no solo autonómica en Galicia.

-¿Quién va a ser su secretario o secretaria general?

-Aún no lo he decidido. Estamos aún en la etapa de plantear el fondo y no los cargos. Ante el congreso solo presentaré la lista de los integrantes del comité ejecutivo sin distribución de cargos orgánicos porque solo así se garantizará la integración real de quien pierda el congreso.

-¿No teme que dentro de unos días o semanas puede ser imputado por sus cursos universitarios?

-Demasiadas explicaciones he dado sobre un tema tan irrelevante y tan capcioso a nivel mediático y político.