LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen en directo en la sala de prensa del interrogatorio del fiscal general R.C.

Crónica de un interrogatorio que no fue: «Si me pregunta mi defensa qué se me ha olvidado…»

García Ortiz, sin toga, se erigió en maestro de ceremonias en una comparecencia ensayada mil veces y sin las incómodas preguntas de las acusaciones

Melchor Sáiz-Pardo
Almudena Santos
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo, Almudena Santos y Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

Álvaro García Ortiz se quitó la toga, pero, aun sin sus puñetas, se erigió como el maestro de ceremonias absoluto en la hora larga que ... duró su 'no-interrogatorio' en el Tribunal Supremo. Lo inaudito de contemplar un interrogatorio sin preguntas llego al absurdo de que el propio imputado, al final de su monólogo, todavía quiso introducir nuevas ideas que se le habían quedado en el tintero y obligó a su letrado, el abogado del Estado Iñaki Ocio, a repreguntarle cuando ya había dado por cerrado el discurso de su 'cliente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3 Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados
  4. 4 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  5. 5

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  6. 6

    En el nombre del padre
  7. 7 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  8. 8

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  9. 9 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  10. 10 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Crónica de un interrogatorio que no fue: «Si me pregunta mi defensa qué se me ha olvidado…»

Crónica de un interrogatorio que no fue: «Si me pregunta mi defensa qué se me ha olvidado…»