El PP creará una comisión sobre la tesis de Sánchez El principal partido de la oposición intenta forzar así la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado tras su negativa a acudir al pleno P. DE LAS HERAS Sábado, 13 octubre 2018, 00:04

Madrid. El PP registró el jueves, a última hora, una petición para que el Senado abra una comisión de investigación sobre la tesis del presidente del Gobierno. El portavoz del partido en la Cámara alta, Ignacio Cosidó, ya había anunciado esa posibilidad el pasado martes, después de que los socialistas advirtieran de que Pedro Sánchez no comparecería ante el pleno, como había acordado la Junta de Portavoces, para aclarar las dudas que puedan sobrevolar sobre la autoría y la originalidad del trabajo que le valió el título de doctor en Economía 'cum laude' por la Universidad Camilo José Cela. La amenaza se ha cumplido antes de lo previsto.

La creación de una comisión de investigación complica las cosas al jefe del Ejecutivo porque no comparecer ante ella si es requerido puede tener consecuencias penales. En el caso de funcionarios públicos o autoridades el Código Penal contempla la suspensión de empleo o cargo público por entre seis meses y dos años.

Los socialistas recuerdan aun así que el Tribunal Supremo archivó una denuncia contra la exministra de Empleo del PP Fátima Báñez por no comparecer ante la comisión que investigaba irregularidades en cursos de formación de Andalucía en el Parlamento andaluz. Báñez se escudó en un informe del Consejo de Estado para alegar que la cámara autonómica no tenía competencias para controlar al Gobierno de la Nación o las autoridades y funcionarios a su servicio y el alto tribunal consideró que no había indicios suficientes de la comisión de un delito de desobediencia porque la ministra no se limitó a ignorar el requerimiento parlamentario, sino que lo contestó «expresamente».

En la Moncloa justifican la negativa de Sánchez de someterse a un pleno monográfico sobre su tesis en que no hay precedentes de comparecencias «específicas» de presidentes ni regulación concreta en el reglamento de la Cámara alta.