Cospedal, a la Sala de lo Contencioso del Supremo Martes, 15 enero 2019, 00:48

La ex ministra de Defensa y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reingresado en la Abogacía del Estado. Su destino es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Fuentes cercanas a Cospedal confirmaron a Efe el destino de la ex número dos del PP en una sala que ahora lleva casos de gran interés mediático, como la exhumación del dictador Francisco Franco, y que ha sido protagonista por el polémico pleno sobre las hipotecas.