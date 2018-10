Cospedal reconoce los contactos pero se escuda en que «no cambiaron nada» María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro, en una imagen de 2015. :: d. aguilar / efe A. A. Martes, 30 octubre 2018, 00:37

madrid. María Dolores de Cospedal admitió los contactos de su marido con el excomisario José Villarejo pero aseguró que no supusieron ningún beneficio para el PP en las causas judiciales abiertas contra esta formación. La ex secretaria general afirmó en un comunicado que «lo que está claro es que los temas de los que se habla están todos judicializados desde hace nueve años y esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió».

La también expresidenta de Castilla-La Mancha tiene claro por qué estas grabaciones salen ahora a la luz; se debe, a su entender, a que personas relevantes del actual Gobierno -en referencia a la ministra de Justicia, Dolores Delgado- negaron hasta tres veces conocer a Villarejo.

El PP intentó pasar de puntillas sobre esta nueva filtración de los audios que el comisario acumuló durante años. La vicesecretaria de Comunicación, Marta González, señaló que a su partido no le preocupan estas conversaciones y se remitió a las explicaciones dadas por Cospedal.

El resto de fuerzas políticas pidieron llegar hasta el fondo. El PSOE, que ha denunciado que era un chantaje al Estado cuando las grabaciones le han golpeado de lleno, consideró que los audios publicados demuestran una «trama de entorpecimiento de la justicia para salvar al PP». Los socialistas pidieron una comparecencia de Cospedal en el Congreso.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, apuntó en la misma dirección y sostuvo que Villarejo trabajaba para el PP, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, exigió a los populares que aclaren si trataron de obstaculizar el 'caso Gürtel'