Cospedal decidirá si continúa en política antes de Navidad

La líder del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, afirmó ayer que, tras su renuncia a presidir el partido en la región, decidirá si continúa su carrera política en función de sus circunstancias personales y ha calculado que esa decisión la tomará antes de Navidades.

Cospedal explicó que tomó la decisión de renunciar a la Presidencia del PP en Castilla-La Mancha porque llevaba doce años en el cargo y había sido candidata a la Presidencia de la Junta en tres ocasiones. Con esa trayectoria consideró que era «el momento de dar paso a otras personas» y de dar «un nuevo impulso» al partido en Castilla-La Mancha como hay que dar también «un nuevo impulso y un nuevo tiempo a nivel nacional». Renunció, explicó en Onda Cero, «pensando en qué es lo mejor para el PP de Castilla-La Mancha». Un argumento idéntico al empleado ayer por Soraya Sáenz de Santamaría.

La ex secretaria general del PP insistió en que aún no ha decidido si continuará en política, sino que es una decisión que comunicará «cuando llegue el momento», previsiblemente antes de Navidad, en función de sus circunstancias personales. En este sentido, subrayó que su decisión no dependerá del escenario político o si el presidente del PP, Pablo Casado, le propone ser cabeza de lista para las elecciones europeas. Algo que en el PP se da por descontado.

«Creo que hay un momento en la vida -apuntó Cospedal- en que las decisiones se tienen que tomar pensando dónde has estado siempre, pensando en los intereses del PP y pensando si tienes que seguir por el mismo camino o si tienes que cambiar. Yo estoy en ese momento de mi vida y tomaré una decisión».