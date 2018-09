«La coordinación del Gobierno es mejorable» El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cruza un paso de cebra en Murcia tras conceder la entrevista. :: martínez bueso «Si podemos gestionar y tenemos respaldo parlamentario agotaremos la legislatura. Pero en política todo dura lo que dura» José Luis Ábalos Ministro de Fomento MANUEL BUITRAGO MURCIA. Domingo, 16 septiembre 2018, 00:25

José Luis Ábalos, (Valencia, 58 años) es uno de los hombres fuertes del Gobierno y del PSOE, y mantiene una estrecha amistad con Pedro Sánchez. Reconoce que los primeros cien días han sido trepidantes, con episodios que evidencian que la coordinación gubernamental es mejorable. Defiende las dos dimisiones de ministros que se han producido porque han sido ejemplares. Pero no se atreve a hacer un pronóstico sobre la duración de la legislatura, la línea roja será la estabilidad que tenga el Ejecutivo.

-¿Está usted en posesión de algún máster o tesis doctoral que le pueda comprometer?

-No. En eso he sido muy poco ambicioso. Podría, en relación a algún curso que he hecho y, poner curso de no sé qué expedido por la universidad de Santiago de Chile. Habría quedado a lo mejor estupendo.

El problema no es dimitir, hay que saber dimitir para dar ejemplaridad a la vida públicaLos independentistas todavía no se han situado fuera de la ley, y no hay razón para aplicar el 155

-Supongo que no lo dirá por Pedro Sánchez...

-Por supuesto que no. No es un máster lo que está en cuestión en el caso de Pedro Sánchez. En su caso hay una falta de respeto a la propiedad intelectual. Los doctorados tienen la obligación de depositar sus tesis, pero estas no pueden verse sin el consentimiento del autor. Esto no se ha respetado. ¿Y sabe por qué? Para atrapar otras miserias. Uno busca algo que oculte la vergüenza propia. Es un mal precedente, pero es un buen indicador de la política por la que algunos apuestan. Yo no vine a la política para ese tipo de basura. No dignifica a nadie; pero cada uno escoge su medio y su estilo.

-¿Como encaja ese planteamiento cuando critican a Casado por su máster?

-Es muy distinto. Casado está en un proceso judicial. Esa es la gran diferencia en un país donde la justicia funciona. No es el caso de Sánchez.

-¿No cree que una cosa es el marco judicial, y otra el marco no judicial? Que un político actúe deshonestamente o mienta respecto a su tesis doctoral o máster.

-Claro, pero aquí lo único que se pretende es generar dudas. Es como si usted dudara de mi máster, que decíamos antes. Podría generar dudas: 'Abalos tiene un máster que no quiere mostrar'. No lo tengo, pero si se empeñan muchos seguramente dirán que yo puedo esconder un máster. La ministra de Sanidad dimitió por un máster de la Universidad Juan Carlos I. La ministra, después de dar explicaciones, dimitió porque se reveló que no era exactamente así.

-¿Estuvo a favor de que dimitiera Carmen Montón?

-Estoy a favor de que actuemos con ejemplaridad, y con sinceridad sobre todo. Y que siempre pongamos los proyectos por delante de las situaciones personales. Se produjo esta dimisión y aparece un tercer personaje que lidera la principal fuerza de oposición, y que tiene tres compañeras suyas en idéntica situación y están imputadas. Y sin embargo no parece que vaya con él. Para no hablar de eso, se dedican a buscar tesis que han sido sometidas a un tribunal docente, formado por académicos plurales.

-'ABC' reveló que existen indicios de plagio y autoplagio en la tesis doctoral de Sánchez.

-El presidente ha pedido una rectificación a esos medios, con la advertencia de presentar una demanda, y paralelamente ha decidido digitalizar la tesis. Esa es la respuesta. Si tuviera algo que ocultar no lo hubiera publicado. Espero que todos, a partir de ahora, presenten sus tesis y la digitalicen, porque esto ya no tiene vuelta.

-¿Va a comparecer Sánchez en el Congreso para dar explicaciones, como exigen PP y Ciudadanos?

-No, porque este no es un motivo de comparecencia. Son simplemente insinuaciones e intencionalidades de los que no tienen nada que ofrecer al país, lo que quieren convertir el Congreso en un espectáculo lamentable.

-Han transcurrido cien días de Gobierno, en los que ha habido de todo. La gente no se ha aburrido...

-Eso es porque ha habido muchos ojos puestos sobre esos cien días.

Saber dimitir

-Dos ministros han dimitido. ¿Teme que dimita alguno más?

-¿Qué raro verdad? Mire, no es porque en otros gobiernos no merecieran dimitir, es porque el verbo dimitir no se conoce en el PP. El Gobierno anterior tuvo el récord de ministros reprobados, pero les daba igual. No dimitía nadie. El problema no es dimitir; al contrario, el mérito es saber dimitir para dar ejemplaridad a la vida pública.

-Usted dijo que rectificar es de sabios. ¿Pero no cree que cuando se llevan las riendas del Gobierno es distinto, chirría bastante?

-El refranero es sabio. Siempre es mejor acertar al principio, no cabe duda. Si es solo por cabezonería, por no rectificar, prefiero que se rectifique.

-¿No cree que eso denota descoordinación en el Gobierno?

-Bueno, la coordinación siempre es mejorable. A mí me gustan las personas que son capaces de cambiar de posición. Las personas obstinadas en mantener su primera idea, casi me dan algo me miedo.

-¿Está convencido de que van a agotar la legislatura?

-En política, todo dura lo que dura. Estaremos el tiempo que podamos en un marco de estabilidad. En la medida en que podamos gestionar, que consigamos respaldo parlamentario, el Gobierno tiene la voluntad de seguir en la legislatura. Pero nos encantan las elecciones. Así es que no hay ningún problema.

-¿Está lejos o cerca que se aplique de nuevo el 155 en Cataluña?

-Hay que esperar a los supuestos que la Constitución establece. Es decir, que nos encontremos con un hecho manifiestamente contra ley, y que la Generalitat no ejerciera sus competencias. De momento, no se ha dado. Es verdad que se han producido declaraciones con todo el nivel de exageración que quiera, pero todo ello no lo sitúa fuera de la legalidad. Llegado el momento, nosotros fuimos leales con el Gobierno y no entramos a cuestionar su gestión. Dijimos que íbamos a respaldar el paso y lo hicimos. Es más, renunciamos a pedir responsabilidades por algo que se estaba haciendo mal. El 1 de octubre, el PP proyectó la imagen de una debilidad de Estado. Ese día el Estado, España, ofreció una imagen de debilidad e improvisación, y eso tenía unos responsables. Planteamos la reprobación de la vicepresidenta, pero la retiramos por lealtad y responsabilidad.

-A cambio de qué fue el apoyo del PDCAT y de Esquerra para la moción de censura.

-No tuvimos el apoyo. Lo que mereció el apoyo fue una reprobación al Gobierno que no quería asumir ninguna responsabilidad cuando la Audiencia Nacional dijo que el partido que sustentaba al Gobierno estableció una trama de corrupción institucionalizada. Los partidos respondieron a eso. Unos lo reprobaron y otros, como Ciudadanos, apoyaron al Gobierno. Nosotros no establecimos ninguna alianza con esos partidos.