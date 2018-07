Convocada tras siete años la Comisión Bilateral Estado-Generalitat

madrid. Jornada doble de reuniones entre Gobierno y Generalitat. El consejero de Acción Exterior de Cataluña, Ernest Maragall, mantuvo sendos encuentros en Madrid con los ministros de Exteriores y Política Territorial, José Borrell y Meritxell Batet.

El principal resultado fue el acuerdo para que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que no se reúne desde 2011, lo haga previsiblemente la próxima semana, previsiblemente en Barcelona. Lo que no se ha cerrado todavía es el orden del día, algo que se confía en hacer mañana. Maragall avanzó que la Generalitat quiere hablar de «la situación de derechos y libertades» de los políticos catalanes presos y del derecho a decidir. Preguntado si la Generalitat llegaría a cancelar la reunión en caso de que el Gobierno no aceptase hablar de derecho a decidir, el consejero, en las filas de Esquerra, respondió que no contempla «un escenario de desacuerdo que impida la celebración de esa comisión».

Según informaron fuentes diplomáticas, Borrell hizo hincapié ante su interlocutor en la necesidad de que la actuación de las oficinas de representación en el Exterior de la Generalitat respeten la legislación vigente y no asuman competencias reservadas para el Gobierno de Madrid. Uno de los requisitos es informar de su apertura, algo que sucederá en un breve plazo de tiempo en países como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia.

En Barcelona, el presidente de la Generalitat recibió a Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña. «Cuando hablamos es mucho más fácil que nos pongamos de acuerdo que no que nos peleemos», valoró Cunillera, que informó de que con Torra trató sobre el aeropuerto del Prat, seguridad o inmigración.