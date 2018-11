Conservador respetado por los progresistas Manuel Marchena Presidente de la Sala de lo Penal del TS MATEO BALÍN MADRID. Martes, 13 noviembre 2018, 00:43

Manuel Marchena es un magistrado de retos. De eso caben pocas dudas. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1959, el hombre consensuado por PP y PSOE para presidir un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mayoría progresista era uno de los hombres más buscados en la apertura del Año Judicial del pasado 10 de septiembre. Sobre él recaía la presidencia y la ponencia de la sentencia del juicio del 'procés' catalán, la vista oral de mayor calado político de la etapa democrática. Cada vez que se le pregunta por este juicio, dedica al interlocutor media sonrisa. Suele transmitir que no lee más prensa de la necesaria, y que está vacunado contra lo que se dice de él, que no es poco. No solo sobre el 'procés', sino también sobre su gestión de la Sala Segunda (de lo Penal), a la que llegó en 2014 con los votos de los vocales del Consejo designados por el PP, la redacción de sus autos o de sus sentencias. Con su nominación como presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo tendrá que dejar la presidencia y ponencia del juicio del 1-O para liderar la reconstrucción de la credibilidad del alto tribunal, dañada como nunca por la polémica resolución del impuesto de las hipotecas. El viernes, cuando su nombre se puso encima de la mesa por los negociadores del PP, se mostró cauto y distante, decían fuentes de su entorno. Pero 48 horas después, con el visto bueno del PSOE, la postura era otra. Es un conservador respetado por los progresistas. Es magistrado del Supremo desde 2007 y presidente de la Sala de lo Penal desde noviembre de 2014. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto en 1981 con la máxima calificación, también es doctor en Derecho y es muy habitual su participación en cursos y conferencias.

La sombra de Villarejo

Es fiscal excedente, carrera que ha ejercido en el Supremo de 2004 a 2007, y fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. Autor de libros y artículos en revistas especializadas, fue el ganador del premio La Ley con el trabajo «Implicaciones jurídico-penales del correo electrónico». Ha sido profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, el pasado curso dio clases en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, centro perteneciente a la Asociación Española de la Banca, y de Schola Iuris, un instituto privado perteneciente a un socio del comisario jubilado José Manuel Villarejo. En 2012 fue designado presidente de la comisión para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entre sus últimas resoluciones está el archivo en 2016 de la querella contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, presentada por Manos Limpias, en relación al llamado 'informe PISA' sobre la supuesta financiación irregular del partido elaborado por la 'inteligencia' policial sin membrete oficial.