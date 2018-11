El Congreso rechaza votar una iniciativa contra Felipe VI y la Monarquía

Madrid. No habrá en el Congreso, como pretendría el PDeCAT y veían con buenos ojos tanto ERC como Podemos, una reprobación al discurso que pronunció Felipe VI el 3 de octubre del pasado año, en plena ofensiva independentista, ni se someterá a votación una proposición no de ley sobre la abolición de la Monarquía. La Mesa de la Cámara baja rechazó ayer su tramitación.

El texto, firmado por Míriam Nogueras, diputada afín a Carles Puigdemont, pretendía reproducir en la sede de la soberanía nacional el debate que se produjo hace apenas un mes en el Parlament, primero, y el ayuntamiento de Barcelona, después, y que Izquierda Unida, con el apoyo de Podemos, pretende llevar ahora a miles de ayuntamientos en toda España.

El partido que lidera Pablo Iglesias y las fuerzas independentistas han puesto en marcha una ofensiva de cuestionamiento de la Corona que preocupa a las principales fuerzas nacionales, PSOE, PP y Ciudadanos por sus implicaciones sobre la estabilidad institucional. Y todas ellas han dejado claro que harán lo posible para atajarlo. El Gobierno, de hecho, ya recurrió hace unos días ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada por el Parlament a pesar de que el Consejo de Estado no recomendó su impugnación por tratarse de un texto sin la mínima trascendencia jurídica. Lo hizo, como reconocen abiertamente en Moncloa, para marcar posición política.

Sin control parlamentario

En sintonía con la decisión previa de negar la apertura de una comisión de investigación sobre los audios en los que Corina zu Saynt-Wittgenstein sostenía que el Rey Juan Carlos blanqueó dinero, la usó como testaferro y cobró comisiones por el AVE a la Meca, la Mesa del Congreso tumbó así ayer el texto del PDeCAT amparándose en un informe de los letrados que sostiene que el Rey no puede ser objeto de control parlamentario porque según el artículo 56.3 de la Constitución, su persona es «inviolable» y «no está sujeta a responsabilidad».

La presión de Podemos y el secesionismo es especialmente delicadada para el PSOE. No hay Congreso del partido en el que no se discuta sobre la cuestión o en el que, desde la dirección del partido, no se haya tenido que frenar la apuersta por la III República. Ahora, también, la ejecutiva avisa a los suyos de que no deben caer en la trampa de quienes no buscan, dicen, regenerar la democracia sino atacar al Estado.