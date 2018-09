El Congreso rechaza investigar las grabaciones a Corinna PSOE, PP y Ciudadanos tumban la comisión para indagar sobre sobre las supuestas actividades irregulares del rey Juan Carlos M. E. ALONSO Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:37

MADRID. El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrentó ayer con sus aliados en el Congreso a cuenta de las supuestas grabaciones que el comisario José Manuel Villarejo realizó durante una conversación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein. El PSOE unió sus votos a los de PP y Ciudadanos para tumbar en la Mesa de la Cámara la petición de Unidos Podemos, Esquerra, PDeCAT, Bildu y Compromís, de crear una comisión de investigación que indague si, como supuestamente manifiesta la empresaria alemana ante el mando policial, el rey Juan Carlos la utilizó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero.

Los socialistas consideran que ya han recibido todas las explicaciones pertinentes de la mano del director del CNI, Félix Sanz Roldán, que compareció el pasado 25 de julio a puerta cerrada en la Cámara baja para exponer a los miembros de la comisión de secretos oficiales qué había de cierto en las acusaciones de Corinna. «No tengo ninguna duda de lo que ha contado el director del CNI», dijo entonces su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, cerrando la puerta a apoyar la iniciativa de Unidos Podemos.

Los servicios jurídicos de la Cámara arguyen que la comisión no tiene encaje constitucional. Se amparan en el artículo 56.3 de la Carta Magna que dice que la persona del Rey «es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Un argumento que no convence en las filas moradas que piden que se investigue a don Juan Carlos a partir de 2014, tras su abdicación.

Su portavoz parlamentaria, Ione Belarra, tildó la decisión de «fraude» y exigió que no haya «una ley de silencio e impunidad». La dirigente de Podemos apuntó que los españoles merecen saber «si el anterior Rey es un defraudador, si cobró mordidas por el AVE a La Meca o si fue el cabecilla de 'Nóos'». Por ello, reclamó al PSOE y a Ciudadanos que rectifiquen y colaboren con la regeneración democrática.