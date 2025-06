Las comunidades del PP valoran dar plantón a Sánchez si no modifica el orden del día

La Conferencia de Presidentes, convocada para este próximo viernes en Barcelona, está en el aire. Las comunidades del PP solicitarán por escrito la ampliación ... del orden del día para incluir los temas que llevan días reclamando. Si el Gobierno no acepta, podrían sopesar acudir a los tribunales ante lo que considerarían una «convocatoria ilegal» pero tampoco descartan un plante a Pedro Sánchez. «Nos parecerá bien la decisión que adopten los presidentes autonómicos en respuesta a esta ignominia», aseguró el portavoz nacional, Borja Sémper, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección.

En el orden del día impuesto propuesto por Moncloa solo figuran tres temas: vivienda, educación universitaria y formación profesional. Las comunidades del PP exigen que se incluya la seguridad en el modelo energético, el déficit de infraestructuras críticas, el control de fronteras como una política de Estado, la reestructuración de la deuda y la actualización de las entregas a cuenta o el déficit de profesionales sanitarios. «Los presidentes, a pesar de los portazos, van a seguir insistiendo», señaló Sémper, que cargó en el Ejecutivo central la responsabilidad de lo que pueda pasar por el «uso torticero» que hace del reglamento.

En la dirección nacional creen que se va a producir una rectificación pero si no lo hacen «será el momento de analizar la situación y ver cómo procedemos», aunque evitan avanzar cuáles serían los pasos a seguir. Apuntan además que si sus presidentes deciden finalmente no ir a Barcelona –Isabel Díaz Ayuso ya ha puesto esa opción encima de la mesa-, no habrá desaire a Felipe VI, presente en la cita. «El que lo estaría haciendo, en cualquier caso, sería el Gobierno al saltarse las reglas de la conferencia», apuntan fuentes de la cúpula.