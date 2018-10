Los comités sacan pecho de los altercados de la Ciutadella

Los Comités de Defensa de la República (CDR) en ningún momento de la noche del lunes llamaron de forma oficial, al menos a través de sus canales de comunicación y redes sociales, a participar en el asalto del Parlament. Es más, en algunos casos algunos de estos comités, que durante la jornada habían pedido 'refuerzos' para sus «acciones sorpresa» en Barcelona (corte de calles o el encadenamiento en la sede de la Bolsa) hicieron llamamientos para que sus activistas que habían participado en la manifestación conmemorativa del 1-O, abandonaran la zona y volvieran a casa.

Sin embargo, varios CDR, entre ellos los más críticos con el Govern de Quim Torra, celebraron ayer como éxito propio el asedio del Parlament. Tanto a través de sus canales abiertos como en grupos de mensajería, monitorizados por las fuerzas de seguridad.

El CDR de la Sagrera Navas, uno de los más activos y que tiene en sus canales de comunicación a más de 800 activistas, llamó ayer a una «asamblea abierta» para el próximo jueves con el lema «la República no se construye sola» y una gran fotografía de los manifestantes asediando la cámara legislativa catalana en los momentos de mayor tensión de la noche.

«Voz del pueblo»

Más explícito fue el CDR del Barrio Gótico-Raval de Barcelona, otro de los colectivos de la ciudad más numeroso y que el 1-O, junto a los grupos de Gracia, estuvo especialmente implicado en varias de las acciones de protesta. «Ya sea en las calles o en las puertas del Parlamento, ayer (por el lunes) se oyó la voz de un pueblo que, por mucho que nos criminalicen y por mucho que nos mareen con retóricas vacías, seguimos determinados a alcanzar la independencia y proclamar la República», arengó este comité orgulloso del asedio.

Los servicios de información de los Mossos apuntan a que el intento de asalto de la cámara no fue una acción programada o coordinada por ningún CDR, no obstante están convencidos de que buena parte de los radicales que lograron romper el frágil cordón policial y que luego trataron de irrumpir en el interior del edificio militan o son simpatizantes de algunos de los comités de Barcelona que se han mostrado más beligerantes con el Govern. Los investigadores señalan a miembros de varios comités controlados por Arran, las juventudes de la CUP. No obstante, hasta ahora no ha habido un solo detenido por los sucesos de la Ciutadella.