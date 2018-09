¿Ha cometido alguna irregularidad el ministro? Los expertos aseguran que es una práctica «absolutamente legal» si se tributa correctamente EDURNE MARTÍNEZ MADRID. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:35

No existen irregularidades según los datos que se conocen. Los expertos consultados coinciden en que la diferencia básica entre registrar un domicilio a nombre de una persona física o jurídica reside en los impuestos afectados. En el caso de poner un chalé a nombre de una sociedad se da un ahorro sobre el IRPF, ya que las personas físicas deben tributar por el hecho de tener una segunda vivienda mediante el pago de un porcentaje sobre su valor catastral.

Pedro Duque y su esposa tendrán por tanto que pagar los impuestos patrimoniales, no de IRPF porque su domicilio de Jávea está a nombre de la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles SL. Sin embargo, «si han tributado bien, no supondría mucho ahorro», explica el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Adolfo Jiménez. Debido a que esta empresa no vende nada ni viven de ella, los socios tendrían que imputar como rendimientos el 5% o el 10% del valor catastral: «Si tributan de esta forma, es absolutamente legal», comenta Jiménez.

En la misma línea lo analiza Luis del Amo, secretario del Registro de Asesores Fiscales (REAF), quien ha afirmado que es «legal siempre que se tribute bien», aunque en su opinión «no tiene mucho sentido» hacer algo así si se pagan todos los impuestos, ya que «no supone ningún ahorro significativo». El experto explica que tendría que haberse puesto unos ingresos de alquiler «a precios de mercado». En este punto es donde queda la duda de la legalidad de la operación, ya que preguntado por este asunto, Duque aseguró en rueda de prensa que siempre han satisfecho ese «autoalquiler». Sin embargo, las cuentas de su sociedad en los tres últimos años no reflejan facturación. De hecho, el propio ministro indicó que «la única facturación que ha tenido» su sociedad fue «cuando los dos hemos alquilado la casa a alguien».