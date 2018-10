Ciudadanos supera al PP mientras el PSOE se consolida como primera fuerza El CIS atribuye a los populares una caída de casi tres puntos en intención de voto y una subida de punto y medio para los liberales RAMÓN GORRIARÁN MADRID. Viernes, 26 octubre 2018, 01:03

La foto electoral de octubre captada por el CIS sitúa a Ciudadanos como segunda fuerza, relega al PP a la tercera posición, consolida al PSOE como primer partido y Unidos Podemos, aunque mejora, mantiene el farolillo rojo. Los liberales tienen una intención de voto del 21%, y los populares, el 18,2%. Los socialistas reafirman su liderazgo con el 31,6% y los de Pablo Iglesias obtendrían el 17,3%.

Albert Rivera y los suyos estaban hoy exultantes aunque no compartan la metodología demoscópica del CIS desde la llegada a su dirección del dirigente socialista José Félix Tezanos el 29 de junio pasado. Ciudadanos ha arrebatado al PP la condición de segunda fuerza política, aunque no es la primera vez que escalan hasta esa posición porque en el sondeo de abril pasado ocuparon ese mismo lugar. Esa vez en detrimento del PSOE, que cayó a tercera fuerza mientras el PP era el primero en intención de voto.

De acuerdo a estos datos, el partido naranja va ganando la pugna por el centroderecha. Entre los votantes que se identifican con ese espacio ideológico, el 39,3% votaría a Ciudadanos y el 31% al PP. Los centristas puros, los que se sitúan en la franja del cinco en la escala de uno (extrema izquierda) a diez (extrema derecha), también prefieren a los liberales, el 24,2% le votaría por el 19,4% que apoyaría a los socialistas. Todo ello a pesar de que la imagen de Ciudadanos como fuerza de centro se ha diluido bastante. Los entrevistados por el CIS creen que se ha escorado a la derecha y en la escala ideológica le colocan en el 7,25 aunque ven al PP aún más conservador, 8,31.

Desde la llegada del socialista Tezanos al CIS, el PSOE no para de crecer y el PP no deja de caer

En esta disputa, los liberales llevarán las de ganar mientras los populares no logren taponar su hemorragia electoral. El 20,8% de los votantes del PP apoyaría ahora en unas elecciones generales a Ciudadanos. La llegada de Pablo Casado a la sala de mandos populares no ha frenado las fugas. Es más, la fidelidad de los simpatizantes populares sigue siendo la más baja entre los cuatro grandes partidos nacionales, solo seis de cada diez votantes del PP en las elecciones de junio de 2016 volvería a hacerlo hoy.

Mal momento

El segundo dato llamativo del barómetro del CIS es que el PSOE se consolida y crece como primera fuerza en intención de voto. Obtendría algo más de un punto que en el sondeo anterior y casi diez puntos más que en el sondeo de abril, el último que hizo con intención de voto el instituto demoscópico oficial antes de la llegada de Tezanos. Desde ese momento, los socialistas no han dejado de crecer en las encuestas oficiales, y los populares no han parado de descender. La progresión del PSOE no deja de sorprender porque la encuesta se hizo entre el 1 y 9 de octubre, en un momento difícil para el Gobierno de Pedro Sánchez con la dimisión de la ministra Carmen Montón, la polémica sobre las viviendas del titular de Ciencia, Pedro Duque, y el escándalo de las escuchas a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Unidos Podemos sigue como cuarta fuerza nacional, lugar que ocupa en todos los sondeos desde hace varios meses, si bien muestra síntomas de recuperación. El partido de Pablo Iglesias y sus confluencias sumarían el 17,3% de los votos, un punto y dos décimas más que el mes pasado. Se quedan, además, a solo nueve décimas del PP, lo que en términos técnicos se considera un empate dado que el margen de error de la encuesta es 1,8%.

Con estos datos, muy criticados por la oposición y por muchos expertos en sociología, el PP pasaría de sus actuales 137 escaños a 105; el PSOE subiría de 85 a 129; Unidos Podemos bajaría de 71 a 56; y Ciudadanos se quedaría con 32, de acuerdo a la proyección efectuada por Narciso Michavila, presidente de la firma GAD3. Las fuerzas de centroizquierda sumarían el 48,9% de los votos mientras que las de centroderecha llegarían al 39,2%. O lo que es lo mismo con la proyección de Michavila, entre PSOE y Unidos Podemos llegarían a los 185 escaños en el Congreso, la mayoría absoluta está en 176, en tanto que Ciudadanos y PP se quedarían en 137.

Las buenas expectativas electorales de los socialistas se complementan con la buena valoración de su líder. Pedro Sánchez recibe la mejor nota con un 4,16, Casado, en cambio, obtiene la peor, 3,25. Iglesias mejora al ritmo de su partido y llega a un 3,29 que le permite abandonar la última posición entre los líderes de los cuatro grandes partidos nacionales. Rivera hace un par de meses que dejó de ser el mejor valorado y ahora se debe de conformar con el 3,81.