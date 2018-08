Ciudadanos llama a rebelarse contra la «policía política» de Torra Seguirán limpiando las calles de propaganda soberanista pese a que los Mossos identificasen a catorce personas por llevar a cabo su retirada M. E. ALONSO Miércoles, 22 agosto 2018, 00:02

MADRID. Ciudadanos tiene intención de continuar con su campaña de limpiar las calles de propaganda soberanista. La formación de Albert Rivera se niega a dar un paso atrás ante lo que considera un atropello de los Mossos por identificar a quienes retiran simbología independentista de la vía pública. Los liberales apuntan directamente a Quim Torra como el culpable de esa persecución a quienes se muestran contrarios a la hoja de ruta del secesionismo, y le acusan de usar a los Mossos como «policía política». «Pretende utilizarlos para sus fines, para callar al constitucionalismo», denunció ayer la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.

La dirigente naranja cargó contra el Ejecutivo de Torra por iniciar expedientes sancionadores contra catorce personas por retirar lazos amarillos el pasado fin de semana en Tarragona y abogó por «no aceptar la autoridad de los Mossos» cuando éstos actúan como «policía política». La consejería de Interior se apoya en la controvertida 'ley Mordaza' para exigir entre 600 y 30.000 euros a los «infractores».

En Ciudadanos arguyen que retirar lazos no es ilegal. Se amparan en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que reprobó al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés por colocar una estelada en una plaza. El fallo prohibe a los poderes públicos colocar símbolos partidistas. Un argumento al que se agarra Rivera y su círculo para reclamar a la Generalitat que cumpla la ley y limpie las calles de insignias secesionistas.

La fiscal general, María José Segarra, apuntó el lunes que no es delito quitar ni poner los símbolos secesionistas. «Quizá no es delito, pero es una infracción administrativa», recordó Arrimadas, que insistió en que «no todo lo que no se puede hacer tiene que estar en el Código Penal».