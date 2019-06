Ciudadanos excluye a Vox de las negociaciones La dirección, pese a las voces críticas internas, señala al PP como socio «preferente» pero no descarta acuerdos «excepcionales» con el PSOE MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Lunes, 3 junio 2019, 15:42

Ciudadanos ha excluido a Vox de las negociaciones para constituir los gobiernos autonómicos y locales que comienzan de manera formal esta semana, según ha acordado por unanimidad este lunes la ejecutiva nacional. Los liberales han puesto negro sobre blanco su negativa de pactar con la formación de Santiago Abascal y han ratificado al PP como socio «preferente», aunque no descartan llegar a acuerdos «excepcionalmente» con el PSOE.

«Vamos a formar gobiernos centrados y moderados, no va a haber una mesa a tres con PP y Vox. Si el PP no quiere o no está de acuerdo con ello, buscaremos otras fórmulas», ha señalado el secretario general, José Manuel Villegas. Un veto que se ha hecho público minutos después de que la formación de Santiago Abascal aumentase la presión anunciando que no apoyarán los Presupuestos del Gobierno andaluz.