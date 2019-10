Ciudadanos denuncia ante la Fiscalía la supuesta connivencia de Torra con los CDR Bal, junto a Carrizosa este viernes en la entrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. / Efe Acusa al presidente catalán de alentar «acciones violentas» para «promover la forzada separación de Cataluña del resto de España» MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Viernes, 4 octubre 2019, 13:57

La detención de los miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) con material para fabricar explosivos han marcado un antes y un después en la estrategia de Ciudadanos en Cataluña. En apenas una semana, la formación de Albert Rivera ha decidido promover una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y llevarle ante la Fiscalía por su presunta connivencia con el comando separatista.

«Entendemos que se trata del apoyo, colaboración y complicidad en actos subversivos y violentos, que pueden ser constitutivos presuntamente de actos de terrorismo o de preparación de actos de terrorismo», ha aseverado el miembro de la Ejecutiva nacional, Edmundo Bal, tras presentar este viernes la denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En el escrito, los liberales acusan a Torra de «inducir, justificar y promover la forzada separación de Cataluña del resto de España al margen del más mínimo respeto al ordenamiento jurídico constitucional vigente, asumiendo vías de hecho que incluirían actuaciones violentas».

Bal, que ha estado acompañado por el presidente del grupo parlamentario en esta comunidad, Carlos Carrizosa, ha explicado que en la denuncia no se especifica el delito para no interferir en la actuación de la Fiscalía. «Se trasladan hechos que entendemos reveladores de culpabilidad pero no por no constreñir la calificación jurídica», ha remarcado.

Ciudadanos aporta como prueba del apoyo de Torra a los CDR varias declaraciones públicas del mandatario autonómico, una de ellas en el Parlamento catalán, en las que «justifica» las actuaciones llevadas a cabo por estos grupos, así como tuits y artículos periodísticos en los que se recogen sus palabras.