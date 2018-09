Ciudadanos aprovechará el 'caso Máster' para acabar con los aforamientos Albert Rivera interviene el pasado mayo en el Congreso durante una sesión de control al Gobierno. :: CHEMA MOYA / EFE M. E. ALONSO MADRID. Lunes, 3 septiembre 2018, 00:20

Ciudadanos volverá a hacer de la regeneración democrática su principal caballo de batalla a la vuelta de verano. La formación de Albert Rivera pretende resucitar en el Congreso, coincidiendo con la reapertura del curso político, el debate sobre la supresión de los aforamientos para diputados, senadores y miembros del Ejecutivo. Una contienda que los liberales quieren recuperar en plena ebullición del 'caso Máster' que afecta al nuevo presidente del PP, Pablo Casado.

Será en septiembre cuando el Tribunal Supremo decida finalmente si el líder de los populares debe ser investigado por los delitos de cohecho impropio y cooperador necesario en el de prevaricación administrativa por recibir una titulación de la Universidad Rey Juan Carlos como regalo, que luego utilizó para engordar su currículum. En Ciudadanos creen que de no contar con ese blindaje judicial Casado «ahora estaría previsiblemente imputado como sus compañeros». Y no van a desaprovechar la oportunidad de utilizar al dirigente popular como el claro ejemplo de la necesidad de acabar con los «privilegios» que concede esta protección jurídica.

La supresión de esta figura legal requiere de una reforma de la Carta Magna y para ello, el partido liberal no sólo necesita una mayoría holgada para lograrla -precisa tres quintos de ambas Cámaras- sino también un número mínimo de escaños que no tiene para presentar la iniciativa. Con la aritmética en contra, Ciudadanos comenzará en otoño a «buscar las mayorías necesarias» para capitanear ese cambio quirúrgico de la Constitución. En las filas naranja consideran que podría hacerse «de forma exprés», centrado únicamente en los dos artículos que afectan a los aforamientos, el 71 y el 102, a imagen y semejanza del mecanismo ultrarrápido que PSOE y PP activaron en 2011 y que modificó un artículo puntual de la Carta Magna, el 135, y no el conjunto del texto.

Una pretensión que ya enfrió el anterior Gobierno pese a ser una de las seis exigencias que Rivera obligó a firmar a Mariano Rajoy para contar en su investidura con el apoyo de los 32 diputados liberales. El Ejecutivo argumentó entonces para dar largas a su socio que era necesario «acompasar» la reforma constitucional con las modificaciones de estatutos de autonomía y de las leyes que aforan a cargos e instituciones y delimitar previamente a qué tipos de delitos afectaría esta iniciativa.

Desde la cúpula naranja reconocen que las esperanzas de que su iniciativa prospere son mínimas. Solo contarían con el respaldo de Podemos, que exige además la convocatoria de un referéndum. PP y PSOE comparten el argumento de que cualquier reforma constitucional precisa de amplios consensos.